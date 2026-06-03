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Un jardin après la pluie

Francis Hallé

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A l'heure où la biomécanique et les modèles informatiques font espérer à de grandes avancées dans la recherche sur les plantes, arrêtons-nous sur une discipline vieille comme l'humanité : la botanique. Faisons un pas du côté de la flore, entre recherche scientifique et expérience sensible, et traçons une autre voie pour saisir la nature. Regardons le règne végétal d'un oeil nouveau, osons le côtoyer en cartographiant les disparitions, en prêtant attention aux discrètes interactions, en dessinant l'architecture complexe des arbres ou en humant l'odeur d'un jardin après la pluie. Au cours de ce voyage en terra incognita, des forêts tropicales aux parcs urbains, Francis Hallé interroge notre rapport aux plantes et à leur radicale altérité. Qui sont-elles ? Reconnaître, apprécier et valoriser cette altérité, n'est-ce pas poser les bases d'un changement à venir ?

Par Francis Hallé
Chez Armand Colin

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Auteur

Francis Hallé

Editeur

Armand Colin

Genre

Botanique

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Un jardin après la pluie

Francis Hallé

Paru le 03/06/2026

160 pages

Armand Colin

19,90 €

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