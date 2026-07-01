Intégrale de la série " Objectif passion " Ivy, Millie et Zoey savent ce qu'elles veulent : l'amour ! La proposition d'une innocente Avant de fêter son trentième anniversaire, Ivy veut connaître les plaisirs de l'amour. Parce qu'elle est toujours célibataire, elle ne voit qu'une solution : proposer à son ami Louis Charpentier de lui ravir son innocence. Bien qu'il soit un séducteur invétéré, il sera pour elle l'amant idéal... Les règles d'un play-boy Règle numéro un d'un play-boy ? Ne pas mélanger travail et plaisir. Règle numéro deux : ne jamais s'engager dans une relation durable. Avocat spécialisé dans les affaires de divorce, Hunter ne croit pas en l'amour. Mais sa rencontre avec Millie Donnelly-Clarke, sa nouvelle cliente, l'incite à briser ses principes pour s'offrir avec elle une aventure au goût d'interdit... Liaison torride à New York Une nuit torride à New York ? Voilà une perspective très tentante pour Zoey. D'autant que le don Juan qui cherche à l'attirer dans son lit n'est autre que Finn O'Connell, l'homme le plus sexy qu'elle ait jamais rencontré. Seulement, pour que cette possible aventure reste sous contrôle, Zoey doit garder à l'esprit que Finn est son plus grand rival en affaires...