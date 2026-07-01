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#Roman francophone

Un bébé pour Theo Finch ; La fausse épouse du Dr Smythe ; Ce patron à convaincre

Louisa Heaton, Susan Carlisle, Luana Darosa

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Un bébé pour Theo Finch, Louisa Heaton Theo Finch est le plus bel homme que Sophie ait rencontré. Or, si elle rêve de lui la nuit, elle sait que toute relation avec le secouriste lui est interdite. Et pour cause : Theo est le nouvel arrivant dans son équipe d'ambulanciers, et son stagiaire pour le mois à venir. Surtout, comment Theo pourrait-il s'intéresser à elle, alors que Sophie attend l'enfant d'un autre ? La fausse épouse du Dr Smythe, Susan Carlisle S'il veut obtenir la garde de Lily, sa demi-soeur âgée de trois mois à peine, et prouver aux services sociaux qu'il mène une vie de couple stable et équilibrée, le Dr Grant Smythe n'a pas le choix : il va devoir se marier. Et qui ferait l'épouse idéale, sinon Sara Marcum, la nounou qu'il a embauchée pour s'occuper de Lily ? Ce patron à convaincre, Luana DaRosa En franchissant les portes de l'hôpital de Chicago où elle exercera son métier d'anesthésiste, Emma est émue. Et dire qu'elle travaillera sous l'égide du célèbre Dr Mark Henderson ! Hélas, elle reçoit une douche froide sitôt qu'elle doit faire face à une franche hostilité de sa part. Qu'importe l'arrogance de cet homme, Emma lui prouvera qu'elle a sa place dans son bloc opératoire ! Romans réédités

Par Louisa Heaton, Susan Carlisle, Luana Darosa
Chez Harlequin

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Auteur

Louisa Heaton, Susan Carlisle, Luana Darosa

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un bébé pour Theo Finch ; La fausse épouse du Dr Smythe ; Ce patron à convaincre

Louisa Heaton, Susan Carlisle, Luana Darosa

Paru le 01/07/2026

480 pages

Harlequin

8,30 €

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