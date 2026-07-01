Le docteur du Costa Rica ; La prisonnière d'un palais ; Le fruit d'une noce

Le docteur du Costa Rica, Traci Douglass Si Sara s'est portée volontaire pour une mission humanitaire au Costa Rica, c'est pour redonner du sens à son métier d'infirmière... et certainement pas pour tomber amoureuse ! Pourtant, au milieu de la forêt vierge, l'attirance qu'elle éprouve pour le très secret Dr Gabe Novak est puissante, irrésistible - et elle finit par y céder... La prisonnière d'un palais, Caitlin Crews Depuis qu'il est devenu roi, le cheikh Tarek a pour objectif d'assurer la stabilité d'Alzalam. Hélas, un scandale pourrait éclater, si l'on découvrait qu'une femme médecin est retenue captive dans les geôles du palais ! Ne sachant que faire de ce problème, Tarek lui trouve bientôt une solution : épouser le Dr Anya Turner et transformer ainsi sa prisonnière en reine du désert ! Le fruit d'une noce, Ellie Darkins Un mariage, la rencontre de deux inconnus... L'histoire d'Elspeth et de Fraser aurait dû prendre fin sitôt la noce de leurs amis achevée. Mais d'un baiser langoureux à une nuit passionnée il n'y a qu'un pas de danse que tous deux franchissent avec plaisir - sans savoir que cette parenthèse éphémère va les lier à jamais... Romans réédités