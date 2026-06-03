Éloge de la philosophie

Et si la philosophie n'était ni doctrine ni système, mais transmission, mouvement, école ? Faux dialogue platonicien, qui met en scène le "parleur" Tocéras aux prises avec des interlocuteurs issus de pays et de cultures philosophiques différents - le Britannique John After, la Grecque Amantha, le Sénégalais B'adj Akil, le Chinois Xi La Pong, et d'autres encore -, cet éloge déroule les fils d'une histoire de la pensée revisitée dans un jeu de formes inventif et libérateur, à la lumière des cinq grandes questions qu'explore Alain Badiou : démocratie, liberté, universalité, langage et incarnation. Quelle philosophie pour le siècle qui vient ? Celle qui surgit où on ne l'attend pas, au détour d'une voix, d'un imprévu qui laisse les vérités se risquer à la parole et peut s'établir n'importe où dans le multiple du monde.