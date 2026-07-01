Sauveteur et papa ; L'été qui changea sa vie

Sauveteur et papa, Annie O'Neil Tout juste débarqué à Hawaï pour prendre la direction du groupe de secours d'Oahu, le Dr Zach Murphy espère offrir à son fils une vie plus sereine que celle qu'ils avaient à New York. Seulement voilà, sa nouvelle collègue Lulu Kahale a l'étrange pouvoir de faire dérailler ses rêves de tranquillité. Dès leur rencontre, la secouriste au tempérament de feu l'agace tout autant qu'elle l'attire... L'été qui changea sa vie, Emily Forbes Si Emma Matheson s'est engagée pour un été comme infirmière bénévole dans l'Outback australien, c'est avant tout pour oublier un chagrin d'amour et faire le point sur sa vie. Mais, dès son arrivée, elle se trouve confrontée au sourire ravageur de son nouveau coéquipier, le Dr Harry Connor. Un irréductible solitaire, qu'elle a toutes les raisons d'éviter, mais qui, pourtant, l'attire irrésistiblement... Romans réédités