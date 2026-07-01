Les époux de Sicile

Avant d'épouser un ténébreux Sicilien, la prudence est de mise... Une vengeance sicilienne, Michelle Smart Claudia Buscetta est sur un petit nuage. Elle s'est mariée avec Ciro Trapani, un Sicilien éblouissant - l'homme de ses rêves. Après une sublime nuit de noces, elle déchante toutefois. Car son époux lui révèle qu'il l'a choisie à dessein - non pas parce qu'il l'aime, mais pour venger son père ruiné par celui de Claudia ! Désespérée par cette trahison, Claudia se résout à quitter Ciro pour mieux l'oublier. Mais, alors qu'elle tente de lui échapper, elle se découvre enceinte... Le pacte d'un Sicilien, Louise Fuller Vicenzu Trapani tient enfin sa vengeance ! Parce que sa famille a jadis été spoliée par l'odieux Cesare Buscetta, il épousera sa fille pour lui ravir son héritage. Aussi belle que soit Immacolata, elle payera pour les crimes de son père ! Ce plan savamment ourdi révèle pourtant bientôt ses failles : Immacolata chérit sa liberté et, afin de lui prouver qu'il est l'homme idéal, Vicenzu va devoir déployer ses arguments les plus convaincants... Romans réédités