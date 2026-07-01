Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les époux de Sicile

Louise Fuller, Michelle Smart

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avant d'épouser un ténébreux Sicilien, la prudence est de mise... Une vengeance sicilienne, Michelle Smart Claudia Buscetta est sur un petit nuage. Elle s'est mariée avec Ciro Trapani, un Sicilien éblouissant - l'homme de ses rêves. Après une sublime nuit de noces, elle déchante toutefois. Car son époux lui révèle qu'il l'a choisie à dessein - non pas parce qu'il l'aime, mais pour venger son père ruiné par celui de Claudia ! Désespérée par cette trahison, Claudia se résout à quitter Ciro pour mieux l'oublier. Mais, alors qu'elle tente de lui échapper, elle se découvre enceinte... Le pacte d'un Sicilien, Louise Fuller Vicenzu Trapani tient enfin sa vengeance ! Parce que sa famille a jadis été spoliée par l'odieux Cesare Buscetta, il épousera sa fille pour lui ravir son héritage. Aussi belle que soit Immacolata, elle payera pour les crimes de son père ! Ce plan savamment ourdi révèle pourtant bientôt ses failles : Immacolata chérit sa liberté et, afin de lui prouver qu'il est l'homme idéal, Vicenzu va devoir déployer ses arguments les plus convaincants... Romans réédités

Par Louise Fuller, Michelle Smart
Chez Harlequin

|

Auteur

Louise Fuller, Michelle Smart

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les époux de Sicile par Louise Fuller, Michelle Smart

Commenter ce livre

 

Les époux de Sicile

Louise Fuller, Michelle Smart

Paru le 01/07/2026

288 pages

Harlequin

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280532068
9782280532068
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.