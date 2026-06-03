Mon journal de bord de professeur des écoles 2026-2027

Enfin un planner qui regroupe tout pour s'organiser au quotidien et toujours avoir l'essentiel à portée de main ! Débuter l'année en étant organisé Des aides pour préparer la pré-rentrée et la rentrée Une place pour votre emploi du temps Le suivi de vos 108 heures Tous vos contacts regroupés au même endroit Une fiche de liaison avec votre remplaçant Gérer et profiter de votre classe tous les jours Le suivi de vos différents budgets et du matériel de la classe et des élèves Des pages pour créer vos différents plans de classe Un trombinoscope Un suivi des élèves et des documents administratifs Des comptes-rendus des réunions parents-élèves Des pages pour noter vos programmations Un mémo des comportements à adopter en situation d'urgence Un cahier-journal pour vous repérer et tout noter Le calendrier 2026-2027 et 2027-2028 Un récap des vacances scolaires Une double page par semaine pour noter les infos, devoirs et rendez-vous chaque jour Une partie notes pour écrire toutes vos idées pendant vos réunions Des idées d'activités pendant toute l'année conçues spécialement par une enseignante En plus ! 1 pochette transparente pour insérer la liste de vos élèves 1 pochette pour ranger tous vos papiers Une prédécoupe en bas de page pour retrouver en un clin d'oeil chaque jour votre page Une planche de stickers Et aussi un carnet d'évaluationà transporter partout avec vous ! Ce planner à compléter est aussi unique que vous ! Abordable et facile à prendre en main, il a été pensé et conçu par une enseignante pour vous faire gagner du temps au quotidien !