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#Roman francophone

L'amour à la plage

Maureen Child, Teresa Southwick, Catherine George

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L'amant grec, Catherine George Alors qu'elle se baigne sur une petite plage de l'île de Chyros, Isobel se blesse et s'évanouit. A son réveil, un sublime inconnu se tient près d'elle, semblant prêt à la secourir. Mais l'homme l'accuse d'être entrée illégalement sur sa propriété dans le but de l'espionner... Promesses sur une île, Maureen Child Tout sépare Marie O'Hara, l'ex-policière, et Gianni Coretti, l'ex-voleur de bijoux de renommée internationale. Pourtant, seul Gianni peut aider Marie à résoudre l'affaire de vol qui a mis sa réputation en péril. Et pour y parvenir, les deux ennemis jurés doivent jouer les amoureux transis. Sur l'île paradisiaque où ils sont retenus, seule compte la réussite de leur mission... La maison sur la plage, Teresa Southwick Située au bord du Pacifique, la maison de Gavin Spencer est un véritable paradis. C'est pourtant à contrecoeur que Mary Jane s'y installe pour prendre soin du fils de ce milliardaire. Car, elle redoute autant le caractère désagréable de cet homme, que l'étrange frisson qui la parcourt quand il plonge son regard dans le sien... Romans réédités

Par Maureen Child, Teresa Southwick, Catherine George
Chez Harlequin

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Auteur

Maureen Child, Teresa Southwick, Catherine George

Editeur

Harlequin

Genre

Romance sexy

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L'amour à la plage

Maureen Child, Teresa Southwick, Catherine George

Paru le 01/07/2026

480 pages

Harlequin

8,50 €

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