Le dictionnaire Larousse Junior CE/CM

Un dictionnaire indispensable conforme aux programmes pour les élèves de CE1, de CE2 de CM1 ou de CM2, en classe, à la maison ou en ligne avec le Dictionnaire Internet Junior inclus. Un outil idéal pour maîtriser la langue française et développer sa culture générale avec Larousse, numéro 1 des dictionnaires ! - 32 200 mots, sens et noms propres (avec des définitions précises et des exemples concrets), 2 500 illustrations et planches thématiques. - Et aussi : des listes de synonymes et de contraires, de nombreuses remarques de grammaire et d'orthographe ; des tableaux de conjugaison ; - Les pages roses sur l'histoire de la langue française et sur les expressions françaises