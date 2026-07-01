Au risque de te (dé)plaire ; Au nom de son fils

Au risque de te (dé)plaire, Yahrah St. John Maya vient d'accepter de réintégrer Stewart Investments, l'entreprise d'Ayden... Bien sûr Ayden lui a promis un salaire conséquent, dont elle a terriblement besoin pour soigner sa mère malade, tout en lui jurant qu'il serait irréprochable à son égard. Mais peut-elle vraiment se fier à cet homme, qui n'a pas hésité à la jeter comme un vulgaire mouchoir, après la nuit torride qu'ils ont partagée cinq ans plus tôt ? Au nom de son fils, Karen Rose Smith Ty Conroy est de retour à Fawn Grove ? Marissa est désemparée : jamais elle ne se serait attendue à ce que le célèbre champion de rodéo revienne dans sa ville natale. Elle espérait même ne jamais le revoir. Car, après une nuit de passion deux ans auparavant, elle a eu un bébé, sans le dire à Ty. Mais alors que la vérité est sur le point d'éclater, Marissa redoute les conséquences de son choix... Romans réédités