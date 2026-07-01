Au risque de te (dé)plaire ; Au nom de son fils

Au risque de te (dé)plaire, Yahrah St. John Maya vient d'accepter de réintégrer Stewart Investments, l'entreprise d'Ayden... Bien sûr Ayden lui a promis un salaire conséquent, dont elle a terriblement besoin pour soigner sa mère malade, tout en lui jurant qu'il serait irréprochable à son égard. Mais peut-elle vraiment se fier à cet homme, qui n'a pas hésité à la jeter comme un vulgaire mouchoir, après la nuit torride qu'ils ont partagée cinq ans plus tôt ? Au nom de son fils, Karen Rose Smith Ty Conroy est de retour à Fawn Grove ? Marissa est désemparée : jamais elle ne se serait attendue à ce que le célèbre champion de rodéo revienne dans sa ville natale. Elle espérait même ne jamais le revoir. Car, après une nuit de passion deux ans auparavant, elle a eu un bébé, sans le dire à Ty. Mais alors que la vérité est sur le point d'éclater, Marissa redoute les conséquences de son choix... Romans réédités
Par
John yahrah St., Karen Rose Smith, Yahrah St. John Chez
Harlequin
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