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Des jumelles à secourir ; Un troublant soupçon ; En quête de vérité

Amelia Autin, Ryshia Kennie, Amanda Stevens

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Des jumelles à secourir, Amelia Autin Sur la photo, les jumelles sourient... Emue, Mei-li rend son smartphone à Dirk qui, le visage ravagé par l'inquiétude, attend son verdict. C'est décidé : elle va aider ce père solitaire et se lancer à la recherche de ses fillettes d'à peine trois ans qui viennent d'être kidnappées. La jeune enquêtrice le guidera dans les bas-fonds tentaculaires de Hong Kong, là où sévit la pègre... Un troublant soupçon, Ryshia Kennie Qui est Josh ? Un ennemi, un policier ou un simple touriste ? Erin s'interroge à propos de cet homme qui paraît la suivre à travers la Malaisie... Pays où elle espère échapper au gang qu'elle a surpris en flagrant délit de meurtre. Quand elle comprend qu'il est un agent de la CIA, Erin respire. Mais Josh semble la soupçonner de complicité avec les criminels qui la traquent... En quête de vérité, Amanda Stevens Le jour de son mariage, la vie de Penelope bascule : Simon, son fiancé, est victime d'un accident qui le plonge dans le coma. Mais un soir où Penelope lui rend visite à l'hôpital, elle trouve Simon conscient et debout ! Sous le choc, entre soulagement et incrédulité, elle accepte d'écouter son fiancé, qui lui explique les raisons qui l'ont contraint à feindre le coma... Romans réédités

Par Amelia Autin, Ryshia Kennie, Amanda Stevens
Chez Harlequin

|

Auteur

Amelia Autin, Ryshia Kennie, Amanda Stevens

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Des jumelles à secourir ; Un troublant soupçon ; En quête de vérité

Amelia Autin, Ryshia Kennie, Amanda Stevens

Paru le 01/07/2026

768 pages

Harlequin

9,35 €

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