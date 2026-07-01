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#Roman francophone

Un nouveau départ avec toi

Nicola Marsh, Lisa Jackson, Fiona Harper

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Le miracle de l'amour, Nicola Marsh Camryn a tout pour être heureuse. Mais au fond d'elle, elle souffre toujours de la blessure infligée par Blane, son époux, en l'abandonnant sans un mot, six ans plus tôt. Aussi, le jour où elle le voit entrer dans son café, elle est bouleversée. Elle accepte d'écouter Blane, mais reste déterminée à lui cacher son douloureux secret... Pour un été ou pour la vie, Lisa Jackson A dix-sept ans, Jamie est tombée amoureuse de Slade McCafferty. Mais, après un été passionné, celui-ci l'a quittée pour une autre. Plus mûre, plus riche. Pour oublier, Jamie s'est consacrée à ses études jusqu'à devenir une brillante avocate. Et voilà que Slade est de retour. Seul. Et Jamie comprend qu'elle pourrait bien souffrir à nouveau... Réunis pour toujours, Fiona Harper Quand sa meilleure amie l'invite à participer à une chasse au trésor afin de soutenir une association caritative, Fern accepte aussitôt. Mais elle regrette vite sa décision en apprenant que son coéquipier n'est autre que Josh Adams. Josh, pour qui, adolescente, elle nourrissait des sentiments très forts... et non partagés. Romans réédités

Par Nicola Marsh, Lisa Jackson, Fiona Harper
Chez Harlequin

|

Auteur

Nicola Marsh, Lisa Jackson, Fiona Harper

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Un nouveau départ avec toi

Nicola Marsh, Lisa Jackson, Fiona Harper

Paru le 01/07/2026

448 pages

Harlequin

8,90 €

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