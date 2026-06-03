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#Roman jeunesse

Le transporteur T-rex

Mattel, Elizabeth Barféty, Jenava Mie

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Résumé Un transporteur de voitures est en construction à l'Ultimate Garage ! Aux anges, les stagiaires ont hâte de se faire livrer des voitures n'importe où sur les circuits. Mais, alors que Spark décide de modifier le véhicule en secret, c'est la catastrophe : le camion se transforme en un T-rex affamé qui dévore les voitures de la ville ! Il faut l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard ! La série Hot Wheels Let's Race adaptée en romans ! - Pour tous les fans de voitures et de course ! - Une série pleine d'action et d'aventures - Richement illustré par des images de la série animéeDès 6 ans.

Par Mattel, Elizabeth Barféty, Jenava Mie
Chez Hachette

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Auteur

Mattel, Elizabeth Barféty, Jenava Mie

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le transporteur T-rex

Mattel, Elizabeth Barféty, Jenava Mie

Paru le 03/06/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355205
9782017355205
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