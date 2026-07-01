La promesse d'une famille

Deux bébés en cadeau, Leigh Michaels Quand Nikki accepte de garder les jumeaux de ses amis, elle ne se doute pas de ce qui l'attend ! Non seulement ces derniers se retrouvent bloqués aux Caraïbes, mais elle doit en plus compter avec Seth, l'oncle des bébés, qui insiste pour l'aider. Une proposition qu'elle hésite à accepter, car Seth est aussi odieux... que séduisant. Pour une nuit, pour toujours, Gina Wilkins Garrett McHale a une vie suffisamment compliquée, entre son travail de pilote et ses deux filles, qu'il élève seul. Maggie Bell n'a pas envie d'une relation rythmée par des obligations familiales. Ils ne voulaient, tous les deux, qu'une aventure éphémère. Mais une semaine de vacances loin de tout... et tout a basculé. Tendre tentation, Stacy Connelly Darcy est venue chercher le calme dans le village de Clearville. Mais voilà que d'un regard, le séduisant Nick Pirelli bouscule sa sérénité. Au départ, elle voulait juste aider ce père célibataire à choisir des barrettes pour sa fillette ! Pourtant, près de lui, son coeur s'est emballé... malgré l'indifférence évidente de Nick. Romans réédités