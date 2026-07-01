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Un protecteur improvisé ; La maison sans mémoire

Barb Han, Adrienne Giordano

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Un protecteur improvisé, Barb Han Qui est le père de Jackson ? Kate s'interroge depuis qu'un individu cagoulé a tenté d'enlever le bébé qu'elle vient d'adopter. D'autant que le shérif lui apprend que plusieurs nourrissons ont été kidnappés récemment, avant d'être retrouvés quelques jours plus tard. Comme si un homme recherchait son fils... Paniquée, Kate accepte alors la protection que lui offre Dallas, le rancher qui les a secourus, elle et son bébé... La maison sans mémoire, Adrienne Giordano Sûr de lui, énigmatique, troublant... Avec ses allures de flic solitaire, Brent Thompson intrigue beaucoup la détective Jenna Hayward. Mais Brent cache une terrible blessure : lorsqu'il était enfant, sa mère a été assassinée et on n'a jamais trouvé son meurtrier. Jenna décide de rouvrir l'enquête et se rend dans la maison inhabitée où s'est déroulé le drame. Et si le ou la coupable rôdait toujours dans les parages ? Romans réédités

Par Barb Han, Adrienne Giordano
Chez Harlequin

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Auteur

Barb Han, Adrienne Giordano

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Un protecteur improvisé ; La maison sans mémoire

Barb Han, Adrienne Giordano

Paru le 01/07/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280531122
9782280531122
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