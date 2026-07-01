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#Roman francophone

Les amants du bal

Abby Green

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Une erreur a été commise au sein de la clinique de fertilité dans laquelle Tara avait placé sa confiance. Et voilà qu'elle découvre être la mère d'un bébé qu'elle n'a jamais porté ! Poussée par l'instinct maternel, Tara part à la recherche de l'enfant, élevé par Dionysos Dimitriou, un homme d'affaires grec. Quelle n'est pas sa surprise d'apprendre que le père du petit Niko n'est autre que le séduisant inconnu avec lequel elle a passé une nuit inoubliable, après qu'il l'a séduite au cours d'un bal masqué... !

Par Abby Green
Chez Harlequin

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Auteur

Abby Green

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Les amants du bal

Abby Green

Paru le 01/07/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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