Les amants du bal

Une erreur a été commise au sein de la clinique de fertilité dans laquelle Tara avait placé sa confiance. Et voilà qu'elle découvre être la mère d'un bébé qu'elle n'a jamais porté ! Poussée par l'instinct maternel, Tara part à la recherche de l'enfant, élevé par Dionysos Dimitriou, un homme d'affaires grec. Quelle n'est pas sa surprise d'apprendre que le père du petit Niko n'est autre que le séduisant inconnu avec lequel elle a passé une nuit inoubliable, après qu'il l'a séduite au cours d'un bal masqué... !