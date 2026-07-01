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#Roman francophone

Voeux de haine

Julia James

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Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Parce qu'elle a passé toute sa vie dans la misère et la solitude, Bianca est folle de joie de se découvrir une famille dont elle ignorait l'existence. Mais elle déchante quand son oncle mourant lui demande d'épouser Luca d'Alabruschi. Luca n'est pas un inconnu pour elle, hélas, mais l'amant impitoyable qui l'a abandonnée autrefois car elle n'avait pas sa place dans l'aristocratie italienne à laquelle il appartient. Bien qu'elle n'ait pas d'autre choix que celui de jouer auprès de lui le rôle d'épouse, Bianca se fait la promesse de résister au désir teinté de haine que Luca éveille en elle...

Par Julia James
Chez Harlequin

|

Auteur

Julia James

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Voeux de haine

Julia James

Paru le 01/07/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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