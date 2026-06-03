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Astérix - Les XII travaux d'Astérix - Édition 50 ans

René Goscinny, Albert Uderzo

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Sorti sur les écrans le 20 octobre 1976, le film le plus populaire d'Astérix et ses amis célèbrera son 50e anniversaire en 2026. A cette occasion, découvrez une nouvelle édition illustrée (première édition parue en 2016), adaptée du scénario de René Goscinny pour le dessin animé. Cette nouvelle édition sera enrichie d'un cahier documentaire de 16 pages sur les coulisses du long-métrage : l'origine du projet et la création des studios Idéfix, le choix des épreuves, les ressorts humoristiques, les anachronismes... De quoi satisfaire les lecteurs les plus curieux ! L'histoire : Les irréductibles Gaulois seraient des dieux ! Telle est la rumeur qui court dans les couloirs du Sénat, à Rome, pour expliquer l'inexplicable : l'impuissance de l'armée Romaine face à Astérix et ses amis. Des dieux ? Impossible, martèle César. Exaspéré, l'Empereur met les Gaulois au défi d'accomplir avec succès douze épreuves que seuls d'authentiques dieux pourraient réussir. S'ils y parviennent, César promet de s'incliner devant ces Gaulois dignes d'Hercule et ses 12 travaux. Mais s'ils échouent, la colère de Jules César sera terrible !

Par René Goscinny, Albert Uderzo
Chez Hachette

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Auteur

René Goscinny, Albert Uderzo

Editeur

Hachette

Genre

Divers

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Astérix - Les XII travaux d'Astérix - Édition 50 ans

René Goscinny, Albert Uderzo

Paru le 03/06/2026

96 pages

Hachette

12,99 €

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