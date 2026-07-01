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#Roman francophone

La tentation d'une héritière ; Seconde chance à Wickam Falls

Rochelle Alers, Rachel Bailey

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La tentation d'une héritière, Rachel Bailey " Vendez-moi vos parts et repartez avec une petite fortune ! " Sebastian Newport, l'autre actionnaire majeur de l'entreprise dont Mae vient d'hériter, se montre direct. La jolie institutrice pourrait accepter et retourner vivre en Australie... pourtant elle hésite. D'autant qu'entre elle et ce charismatique père célibataire, l'attirance est évidente. Mais s'il cherchait à la séduire pour mieux la manipuler ? Seconde chance à Wickam Falls, Rochelle Alers Après l'échec de son mariage avec une star de country, Sasha Manning revient à Wickam Falls pour y ouvrir sa pâtisserie, résolue au célibat. La pétillante rousse prend pour vendeuse la jeune Kiéra. Le père de celle-ci, le séduisant Dwight Adams, demande alors à Sasha de l'accompagner à un gala pour décourager les prétendantes. Car Dwight est catégorique : il n'aura aucune relation sérieuse tant que sa fille vit sous son toit.

Par Rochelle Alers, Rachel Bailey
Chez Harlequin

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Auteur

Rochelle Alers, Rachel Bailey

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La tentation d'une héritière ; Seconde chance à Wickam Falls

Rochelle Alers, Rachel Bailey

Paru le 01/07/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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