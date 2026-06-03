Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Oracle des âmes magiciennes

Line Pauvert, Hugo Bienvenu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
44 cartes pour explorer l'ombre, révéler la lumière et réveiller votre pouvoir intérieur. Cet oracle met à l'honneur des femmes fascinantes issues des mythes, légendes et histoires européennes : déesses, fées, sorcières ou figures réelles comme Jeanne d'Arc, Marie Curie ou Mère Teresa. Chacune de ces Ames Magiciennes est un archétype porteur de force, de mystère et de sagesse. Chaque carte se lit sous trois angles (Blessure, Guérison, Plein Potentiel) pour une guidance riche et personnalisée. Aucun tirage n'est "bon" ou "mauvais", tout est cycle et alchémie. Un Oracle pour celles et ceux qui souhaitent mieux se comprendre, évoluer et se connecter à la magie qui les habite. Ce coffret contient : 44 cartes magnifiquement illustrées et un livret de 224 pages.

Par Line Pauvert, Hugo Bienvenu
Chez Hachette

|

Auteur

Line Pauvert, Hugo Bienvenu

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oracle des âmes magiciennes par Line Pauvert, Hugo Bienvenu

Commenter ce livre

 

Oracle des âmes magiciennes

Line Pauvert, Hugo Bienvenu

Paru le 03/06/2026

192 pages

Hachette

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017267621
9782017267621
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.