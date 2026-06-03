Oracle des âmes magiciennes

44 cartes pour explorer l'ombre, révéler la lumière et réveiller votre pouvoir intérieur. Cet oracle met à l'honneur des femmes fascinantes issues des mythes, légendes et histoires européennes : déesses, fées, sorcières ou figures réelles comme Jeanne d'Arc, Marie Curie ou Mère Teresa. Chacune de ces Ames Magiciennes est un archétype porteur de force, de mystère et de sagesse. Chaque carte se lit sous trois angles (Blessure, Guérison, Plein Potentiel) pour une guidance riche et personnalisée. Aucun tirage n'est "bon" ou "mauvais", tout est cycle et alchémie. Un Oracle pour celles et ceux qui souhaitent mieux se comprendre, évoluer et se connecter à la magie qui les habite. Ce coffret contient : 44 cartes magnifiquement illustrées et un livret de 224 pages.