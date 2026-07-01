Les Trois chatons

Ils sont trois chatons, le noir, le blanc, le gris, et ils s'ennuient... Une souris ! Vite, ils la coursent jusque dans un pot de farine... Ils en ressortent blanc tous les trois ! La maman ne reconnait pas ses petits. Tant pis ! Ils retournent à leurs bêtises, et deviennent tout à tour noirs de suie puis gris de boue... Jusqu'à ce que la pluie les lave et que la maman reconnaisse ses trois petits, le noir, le blanc, le gris ! Une histoire ritournelle d'origine russe que la conteuse Muriel Bloch nous raconte avec malice.