BiblioCollège 15 Métamorphoses, Ovide, adapté par Annie Collognat

Dans les Métamorphoses d'Ovide, les dieux et les humains vivent des histoires extraordinaires. Les destins basculent, les corps se transforment. Ces récits venus de l'Antiquité, tantôt émouvants tantôt terribles, montrent un monde où tout bouge, tout change. Les dieux y ont parfois un drôle de caractère et jouent avec les destinées. Poétiques et pleines d'invention, les Métamorphoses sont un véritable voyage dans l'imaginaire où l'on rencontre des personnages inoubliables ! Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le thème associé Avant de lire l'oeuvre - L'essentiel sur l'auteur - Le contexte d'écriture de l'oeuvre Au fil de l'oeuvre - Des questionnaires sur les passages clés : compréhension et étude de la langue - L'enregistrement audio d'extraits lus par un comédien Le dossier BIBLIOCOLLEGE - L'essentiel sur l'oeuvre - La structure de l'oeuvre - Les personnages de l'oeuvre - Le genre de l'oeuvre - L'oeuvre dans l'histoire des arts - Des lms, des documents et des livres associés à l'oeuvre UN GROUPEMENT DE TEXTES Thème : Créer, recréer le monde : récits des origines Des métamorphoses immortelles : du mythe antique à la magie moderne Et, pour les enseignants Un guide pédagogique en couleurs, téléchargeable gratuitement sur : www. enseignants. hachette-education. com (Lien -> http : //www. enseignants. hachette-education. com/)