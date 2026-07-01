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Le Client

John Grisham

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Mark Sway, onze ans, a un secret lourd à porter. Un secret confié par un avocat, juste avant son suicide, que le FBI, la police, le procureur veulent connaître à tout prix. Un secret qui leur permettrait de mettre la main sur l'assassin d'un sénateur, et de savoir où le principal suspect, un homme de main de la Mafia, a enterré le corps. L'avocat du mafieux le savait. A présent, c'est Mark, qui le sait. Sauf que Mark a regardé beaucoup de films policiers, qu'il se souvient très bien du Parrain, qu'il a en tête que "la Mafia n'oublie jamais" . S'il parle, elle l'exécutera. S'il se tait, le FBI l'enverra en prison. Mark devient donc le plus jeune client de la carrière de Reggie Love, une avocate qui accepte de le défendre pour un dollar symbolique, le contenu de sa tirelire. Et de tenter de le sortir de l'inextricable... John Grisham est la superstar du thriller judiciaire. Aurélien Ferenczi, Télérama. Le Client a été adapté au cinéma par Joel Schumacher en 1994, avec Susan Sarandon et Tommy Lee Jones. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patrick Berthon.

Par John Grisham
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

John Grisham

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Thrillers

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Le Client

John Grisham

Paru le 01/07/2026

648 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,40 €

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