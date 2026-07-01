Mitch McDeere, troisième de sa promotion en droit à Harvard, est promis à un brillant avenir : les chasseurs de têtes de Wall Street se l'arrachent. Mais, à la grande surprise de ses proches, c'est le très confidentiel cabinet Bendini, Lambert & Locke, que le juriste choisit de rejoindre. Quels arguments ont-ils mis en avant pour le séduire ? Et pourquoi court-il à présent à en perdre haleine dans les rues de Memphis, attaché-case à la main ? Contrairement aux apparences, Mitch ne se précipite pas pour remporter un contrat mirifique. Mitch court pour sauver sa peau... Premier grand succès littéraire de John Grisham, La Firme a été adapté au cinéma par Sydney Pollack en 1993, avec Tom Cruise, Jeanne Tripplehorn, Gene Hackman, Ed Harris et Holly Hunter. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patrick Berthon.