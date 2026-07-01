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#Roman jeunesse

Le comté de Gothik

Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro

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Depuis l'arrivée de la Dark Star, le soleil ne se lève plus sur le comté de Gothik. Plongé dans le noir, il perd peu à peu sa magie, et les créatures de la nuit l'envahissent. Pour sauver ton royaume et ramener le soleil, tu devras affronter des hordes de zombies, découvrir une sinistre forteresse et explorer un labyrinthe rempli de dangers. Ton Sceptre du Soleil en main, tu t'avances vers ton destin. Mais tu devras faire les bons choix, sinon, la victoire risque de t'échapper !

Par Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro
Chez Albin Michel

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Auteur

Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro

Editeur

Albin Michel

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le comté de Gothik

Bertrand Puard, Maxime Fontaine, Letro

Paru le 01/07/2026

304 pages

Albin Michel

12,90 €

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