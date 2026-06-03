Quand souffle le sirocco

A Oran, alors que l'Algérie entre dans l'ombre de la "décennie noire" , trois générations de femmes luttent contre le poids des traditions et les silences du passé. Yamina, la grand-mère, sombrant dans la démence ; Lynda, sa fille, piégée dans un mariage sans amour, qui défie le silence sur la violence conjugale ; et enfin, les trois filles de la famille, à la recherche de leur propre liberté, entre amours interdites et révolte. Un roman sur la condition féminine, où secrets et révolutions intérieures se dévoilent sous le souffle brûlant du sirocco.
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