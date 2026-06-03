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#Roman francophone

Quand souffle le sirocco

Chafika Berber

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A Oran, alors que l'Algérie entre dans l'ombre de la "décennie noire" , trois générations de femmes luttent contre le poids des traditions et les silences du passé. Yamina, la grand-mère, sombrant dans la démence ; Lynda, sa fille, piégée dans un mariage sans amour, qui défie le silence sur la violence conjugale ; et enfin, les trois filles de la famille, à la recherche de leur propre liberté, entre amours interdites et révolte. Un roman sur la condition féminine, où secrets et révolutions intérieures se dévoilent sous le souffle brûlant du sirocco.

Par Chafika Berber
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Chafika Berber

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romance sexy

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Quand souffle le sirocco

Chafika Berber

Paru le 03/06/2026

224 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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