Dans les maisons, les secrets murmurent

Est-il quelque chose de plus simple et de plus mysté rieux qu'une maison ? On croit les habiter, ce sont elles qui nous habitent. Elles sont l'espace que nous composons, et qui nous façonne en retour. Elles nous fascinent, elles nous révèlent. Elles conjuguent le temps sous ses trois formes : le passé de notre mémoire, le présent de notre quotidien, l'avenir de nos espérances. Frank Lanot, en vingt récits, nous invite dans l'intimité de ses personnages, explorant les liens qu'ils créent avec ce lieu singulier qu'est leur maison. Nous découvrons avec eux, dans les plis sinueux de leurs histoires, que les maisons en savent sur nous beaucoup plus que nous l'imaginons.