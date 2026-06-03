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Kaijin Fugeki - Kindled Spirits Tome 6

Oh!great

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Après avoir purifié leurs âmes, Gao, Jin et leurs amis savourent leur victoire en compagnie de la déesse Isora. Mais c'était sans compter la 2e armée britannique qui débarque tout à coup au large, avec à sa tête Theo, quatrième prince de l'Empire. Bien décidé à ramener son frère, Gao, et Irine au bercail, il lance un premier raid lors duquel Juri et Kenshin sont capturés, avant d'être torturés. Mis au courant de ces horreurs et du plan machiavélique qu'ourdit la 2e armée, Jin décide de prendre d'assaut, seul, la forteresse de la 2e armée. S'engage alors un combat contre Theo et son redoutable troisième oeil...

Par Oh!great
Chez Pika Edition

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Auteur

Oh!great

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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Kaijin Fugeki - Kindled Spirits Tome 6

Oh!great trad. Vincent Marcantognini

Paru le 03/06/2026

192 pages

Pika Edition

7,70 €

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Scannez le code barre 9791043308062
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