Kaijin Fugeki - Kindled Spirits Tome 6

Après avoir purifié leurs âmes, Gao, Jin et leurs amis savourent leur victoire en compagnie de la déesse Isora. Mais c'était sans compter la 2e armée britannique qui débarque tout à coup au large, avec à sa tête Theo, quatrième prince de l'Empire. Bien décidé à ramener son frère, Gao, et Irine au bercail, il lance un premier raid lors duquel Juri et Kenshin sont capturés, avant d'être torturés. Mis au courant de ces horreurs et du plan machiavélique qu'ourdit la 2e armée, Jin décide de prendre d'assaut, seul, la forteresse de la 2e armée. S'engage alors un combat contre Theo et son redoutable troisième oeil...