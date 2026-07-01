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Les femmes dans la Révolution française

Jean-Marc Schiappa

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Les femmes, notamment des milieux populaires, jouent un rôle majeur dans les émeutes liées aux subsistances, à la fis calité et à la justice sociale avant et pendant la Révolution. Leur engagement est souvent direct, organisé et politique, même si elles restent exclues des institutions officielles. En effet les femmes ne disposent de quasiment aucun droit politique formel (suffrage, assemblées). Mais elles investissent d'autres espaces d'expression politique : clubs féminins, tribunes publiques, mobi lisations populaires, démontrant une citoyenneté active et contestataire qui échappe aux cadres officiels. Spécialiste incontesté de la période, Jean-Marc Schiappa reconstruit avec précision les réalités sociales, politiques et éco nomiques des femmes dans ces moments de transformations majeures, en refusant délibérément les anachronismes qui consis teraient à appliquer les catégories modernes d'égalité et d'individualisme à une société fonctionnant selon une logique radicalement différente. Cette approche historique contextua lisée permet de saisir comment les femmes ont agi dans un système où chaque individu occupait une place fixe et complémentaire, conçue comme naturelle ou divine, pour mieux contribuer à le faire basculer

Par Jean-Marc Schiappa
Chez Fayard

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Auteur

Jean-Marc Schiappa

Editeur

Fayard

Genre

Révolution française

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Les femmes dans la Révolution française

Jean-Marc Schiappa

Paru le 01/07/2026

352 pages

Fayard

23,90 €

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