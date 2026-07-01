L'économie en 60 graphiques pour réussir vos concours

- Les graphiques incontournables à maîtriser. - Des pépites originales pour se distinguer. Ces 50 graphiques prêts à l'emploi de macro et de microéconomie vous permettront de réussir les épreuves de dissertations en économie en les intégrant efficacement à vos raisonnements. Toutes les notions présentées sont extraites de l'analyse des sujets tombés ces vingt dernières années aux concours des grandes écoles de commerce, de l'ENS, de l'ENSAE, de l'ESM Saint-Cyr, aux concours de l'enseignement (agrégation, CAPES/CAPET) et aux concours administratifs (INSP, Affaires étrangères, Banque de France).