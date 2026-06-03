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Calendrier s'organiser en famille 2026-2027

Collectif

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Le calendrier indispensable pour réduire la charge mentale parentale. ENCOURAGE LA COMMUNICATION FAMILIALE - FAVORISE L'AUTONOMIE DES ENFANTS - REDUIT LA CHARGE MENTALE PARENTALE Comment s'y prendre pour ne rien oublier ? Et faire en sorte que les enfants, eux aussi, participent aux activités de la maison ? Avec ce "mémo" grand format, facilitez-vous la vie. Accroché dans la cuisine, ou bien en évidence à un endroit où chaque membre de la famille passe régulièrement, il est indispensable ! D'un seul coup d'oeil, vous visualisez la quinzaine entière. Chacun y inscrira tout ce qu'il ne faut pas oublier, collera son sticker et il deviendra la mémoire de tous. En permanence, les numéros de téléphone indispensables, les dates de vacances par zone, et l'emploi du temps de chaque membre de la famille sont inscrits. 1 page de 500 stickers 1 tableau "qui fait quoi ? " pour répartir les tâches 1 espace "notes" 1 espace "idées menu" 1 espace "idées d'activités en familles" 1 emploi du temps hebdomadaire permanent De septembre 2026 à décembre 2027

Par Collectif
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Collectif

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Vie de famille

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Calendrier s'organiser en famille 2026-2027

Collectif

Paru le 03/06/2026

58 pages

Hugo et Compagnie

9,95 €

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