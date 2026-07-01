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#Roman francophone

Calligrammes

Guillaume Apollinaire

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Sept mois avant sa mort, Apollinaire publie des poèmes "de la paix et de la guerre", écrits de 1913 à 1916, sous le titre Calligrammes. Ce néologisme, qu'il forge à partir des mots "calligraphie" et "idéogramme", annonce un mode d'expression original : le poème-dessin, qui allie jeu du langage et jeu des formes. Les mots dessinent ici un cigare, là une montre ou une colombe, et traversent la page sous forme de gouttes de pluie ou de trains partant pour les champs de bataille de la Première Guerre mondiale... Car Apollinaire a en partie composé ses Calligrammes au front, pour ses correspondantes aimées, Lou et Madeleine. S'il a pu se nourrir du spectacle de la guerre, c'était pour mieux la transfigurer. Et c'est aussi pour continuer de croire en l'avenir qu'il a osé, sous le fracas des bombes, cette étonnante synthèse de plusieurs arts. DOSSIER - Une conférence d'Apollinaire : "L'Esprit nouveau et les poètes" - Les poètes et la Grande Guerre - Autour du calligramme - Poètes contemporains d'Apollinaire - Le jugement d'André Breton.

Par Guillaume Apollinaire
Chez Flammarion

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Auteur

Guillaume Apollinaire

Editeur

Flammarion

Genre

Poésie

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Calligrammes

Guillaume Apollinaire

Paru le 01/07/2026

320 pages

Flammarion

7,90 €

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