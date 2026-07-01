Une biographie de Rayan Cherki

Rayan Cherki est un prodige du ballon rond depuis tout petit. Rapidement repéré par l'Olympique lyonnais, il rejoint ce club mythique et y gravit les échelons à une vitesse phénoménale. Dès l'âge de quinze ans, il fait ses débuts dans la cour des professionnels et s'impose peu à peu en tant que joueur incontournable. Titularisé dans l'équipe de France et désormais milieu offensif de Manchester City, Rayan ne fait que commencer sa fulgurante ascension. Une biographie écrite par Luca Caioli et Cyril Collot, journalistes sportifs et auteurs de nombreux ouvrages sur le football. Destins de champions, la série de biographies 100 % sport ! - Toute la vie et la carrière de Rayan Cherki racontées dans cette biographie inédite. - Une biographie richement documentée, illustrée par des photos du champion. - Comprend une fiche d'identité du joueur, son palmarès et un quiz pour tester tes connaissances sur Cherki ! Dès 8 ans.