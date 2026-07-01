Furax se fâche

Entrez dans la maison des Moodz et découvrez l'histoire de Furax qui est envahi par la colère car quelqu'un a mangé sa part de gâteau. - Une histoire pleine d'amitié, de tendresse et d'entraide - Un album qui aborde le thème de la gestion de la colère - Des conseils à destination des parents et des éducateurs-rices pour aider un enfant à réguler sa colère Dès 3 ans. Résumé : Oh non ! Sans le faire exprès, Zeveux a mangé la part de gâteau de Furax ! Et voilà que la colère de Furax déborde ! Comment l'aider ?