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#Album jeunesse

Furax se fâche

Hachette Jeunesse, Xxx

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Entrez dans la maison des Moodz et découvrez l'histoire de Furax qui est envahi par la colère car quelqu'un a mangé sa part de gâteau. - Une histoire pleine d'amitié, de tendresse et d'entraide - Un album qui aborde le thème de la gestion de la colère - Des conseils à destination des parents et des éducateurs-rices pour aider un enfant à réguler sa colère Dès 3 ans. Résumé : Oh non ! Sans le faire exprès, Zeveux a mangé la part de gâteau de Furax ! Et voilà que la colère de Furax déborde ! Comment l'aider ?

Par Hachette Jeunesse, Xxx
Chez Hachette

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Auteur

Hachette Jeunesse, Xxx

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

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Furax se fâche

Hachette Jeunesse, Xxx

Paru le 08/07/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017908968
9782017908968
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