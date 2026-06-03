Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Femmes de trail

David Michel, Cécile Bertin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce sont les runneuses les plus talentueuses de leur génération, remportant les courses les plus difficiles du monde, jouant les premiers rôles au côté des athlètes masculins. Qu'est-ce qui les motive ? Comment s'entraînent-elles ? Que mangent-elles ? Pourquoi sont-elles si performantes ? Athlètes, aventurières, médecins, gynécologues, Femmes de Trail brosse le portrait de 15 Runneuses inspirantes. Que vous soyez débutant ou expert, ces portraits proposent de nombreux conseils et donne les clés à tous les traileurs et traileuses pour progresser.

Par David Michel, Cécile Bertin
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

David Michel, Cécile Bertin

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Course à pieds

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Femmes de trail par David Michel, Cécile Bertin

Commenter ce livre

 

Femmes de trail

David Michel, Cécile Bertin

Paru le 03/06/2026

300 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902957
9791042902957
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.