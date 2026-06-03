Ce sont les runneuses les plus talentueuses de leur génération, remportant les courses les plus difficiles du monde, jouant les premiers rôles au côté des athlètes masculins. Qu'est-ce qui les motive ? Comment s'entraînent-elles ? Que mangent-elles ? Pourquoi sont-elles si performantes ? Athlètes, aventurières, médecins, gynécologues, Femmes de Trail brosse le portrait de 15 Runneuses inspirantes. Que vous soyez débutant ou expert, ces portraits proposent de nombreux conseils et donne les clés à tous les traileurs et traileuses pour progresser.