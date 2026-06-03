Mon adolescence explosive - vol. 03

Explosion au collège Nankai ! Les dégâts font penser au pouvoir de Haruko... Mais est-ce que c'est vraiment elle ? ! Une mystérieuse jeune fille a fait irruption à Nankai pour attaquer Haruko et Kie. Prise en étau entre cette ennemie sortie de nulle part et les forces d'autodéfense, Haruko panique et détruit un camion ! Elle ignore qu'en face, derrière les masques à gaz, se cache en fait le visage de son père Raikichi, qui se retrouve obligé d'avouer qu'il s'est empêtré dans une situation inextricable, à la fois devant son équipe et devant les enfants - provoquant dans les deux camps un déferlement d'incrédulité et de désarroi. De retour à la maison, Raikichi décide de donner aux enfants des explications. Mais il est vite interrompu par un bruit suspect dans le jardin...