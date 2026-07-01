Princesse Penny

Résumé Reuben est de passage sur Terre pour renouveler son stock de sandwichs. Et il est accompagné de l'un des cousins de Stitch, Checkers. Ce petit alien a le pouvoir de transformer en roi ou en reine quiconque le pose sur sa tête. Il ne tarde pas à croiser la route de Penny, qui y voit une occasion unique d'accomplir son plus grand rêve : régner sur l'île d'Izayoi ! La série Stitch ! adaptée en romans ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Un texte placé sous le signe de l'amitié et de l'humour Dès 8 ans.