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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Princesse Penny

Disney

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Résumé Reuben est de passage sur Terre pour renouveler son stock de sandwichs. Et il est accompagné de l'un des cousins de Stitch, Checkers. Ce petit alien a le pouvoir de transformer en roi ou en reine quiconque le pose sur sa tête. Il ne tarde pas à croiser la route de Penny, qui y voit une occasion unique d'accomplir son plus grand rêve : régner sur l'île d'Izayoi ! La série Stitch ! adaptée en romans ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Un texte placé sous le signe de l'amitié et de l'humour Dès 8 ans.

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Bibliothèque rose

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Princesse Penny

Disney

Paru le 08/07/2026

128 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017384328
9782017384328
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