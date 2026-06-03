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X-Men : L'Ère de Revelation N°05 - Edition collector - COMPTE FERME

Jed MacKay, Tim Seeley, Eve Ewing

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Le futur est-il vraiment inéluctable ? Dix ans plus tard, Révélation et les mutants dominent une Amérique où l'humanité semble n'avoir plus sa place. Cable doit affronter un Deadpool qui dévore les mutants, une équipe de X-Men tombe sous l'emprise de la terrifiante Magie, et Dani Moonstar tente de rassembler ce qu'il reste des Avengers... sans compter d'autres situations surprenantes ! Cette exploration d'un futur possible, qui célèbre les trente ans du célèbre crossover L'Ere d'Apocalypse, se poursuit jusqu'en juillet. Une multitude de concepts audacieux et étonnants, imaginés par les meilleurs scénaristes Marvel, promettent des rebondissements spectaculaires. Le retour au statu quo est-il encore envisageable ?

Par Jed MacKay, Tim Seeley, Eve Ewing
Chez Panini comics

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Auteur

Jed MacKay, Tim Seeley, Eve Ewing

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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X-Men : L'Ère de Revelation N°05 - Edition collector - COMPTE FERME

Jed MacKay, Tim Seeley, Eve Ewing

Paru le 03/06/2026

120 pages

Panini comics

22,00 €

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