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Doom World N°08 : Le règne de Fatalis - Edition collector - COMPTE FERME

Benjamin Percy, Rainbow Rowell

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Ryker a des plans pour le Hulk rouge, mais tous les membres du Projet Alpha ne sont pas d'accord. Thunderbolt Ross décide de contre-attaquer et de prendre sa revanche sur Fatalis. Quant aux Fugitifs, le règne du tyran sera-t-il l'occasion pour eux de se retrouver ? Ce dernier numéro de DOOM WORLD conclut les deux séries encore inachevées liées à One World Under Doom. Au programme : une triple dose de la série Red Hulk et une double dose de Runaways, avec Thunderbolt Ross prêt à jouer un rôle déterminant dans l'avenir de l'univers Marvel !

Par Benjamin Percy, Rainbow Rowell
Chez Panini comics

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Auteur

Benjamin Percy, Rainbow Rowell

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Doom World N°08 : Le règne de Fatalis - Edition collector - COMPTE FERME

Benjamin Percy, Rainbow Rowell

Paru le 03/06/2026

120 pages

Panini comics

20,99 €

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