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Classer la folie

Christophe Gauld

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Comment nommer la souffrance psychique dans un monde où les catégories diagnostiques circulent librement sur les réseaux sociaux (troubles bipolaires, schizophrénie, etc.) ? Ce livre plonge au coeur d'une psychiatrie en tension, entre promesses biomédicales et réalités cliniques complexes. Loin des discours de crise, il propose une philosophie audacieuse : la folie n'est pas une entité figée, mais un phénomène mouvant, inscrit dans des réseaux de symptômes, des dynamiques temporelles et des contextes culturels. Des classifications multiples à la psychiatrie de précision, des sciences computationnelles à l'IA, l'auteur explore les outils qui renouvellent la compré-hension des troubles mentaux. Mais il rappelle aussi l'essentiel : face à l'incertitude, l'humilité clinique et l'écoute du vécu singulier restent irremplaçables. Christophe Gauld nous invite à penser la psychiatrie comme science de la complexité, art du soin et engagement pour la justice sociale. Un ouvrage pour ceux qui refusent les simplifications et cherchent à comprendre la folie dans toute sa richesse.

Par Christophe Gauld
Chez Hermann

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Auteur

Christophe Gauld

Editeur

Hermann

Genre

Essais psychiatrie

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Classer la folie

Christophe Gauld

Paru le 03/06/2026

154 pages

Hermann

17,00 €

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Scannez le code barre 9791037048516
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