Je pensais t'épargner

Le loup n'est pas toujours celui qu'on croit... Pour Alexane Laroche, commandante à la Crim', la rentrée vire au cauchemar. Une fillette, sans identité, est retrouvée morte dans le coffre d'une voiture abandonnée. Tous les soupçons se portent sur Nicolas Rousset, propriétaire du véhicule. D'autant plus que ce commercial au comportement trouble se terre dans un hôtel miteux depuis plus d'une semaine... sans que son épouse ne semble vraiment s'en inquiéter. Pauline Carel, avocate redoutable, accepte le dossier, prête à défendre l'indéfendable. Entre secrets de famille, non-dits et maltraitances, l'enquête plonge dans les zones d'ombre les plus dérangeantes. Jusqu'où faut-il aller pour révéler la vérité ? A propos de l'autrice Pétronille Rostagnat est une auteure française de romans policiers. En dix romans, elle s'est imposée comme l'une des voix incontournables du polar français. Récompensée par le Prix Cognac 2022 pour J'aurais aimé te tuer et par le Grand Prix Iris Noir Bruxelles 2023 pour Quand tu ouvriras les yeux, elle voit aujourd'hui plusieurs de ses titres en cours d'adaptation audiovisuelle. "Un page-turner addictif et glaçant". Sonja Delzongle