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Maths CM1 et CM2

Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin

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Une pédagogie spécialement adaptée pour aider les élèves DYS et en difficultés d'apprentissage tout au long de l'année. Tout le programme en 34 leçons. Une mise en pages aménagée : une police de caractères adaptée, davantage d'espace entre les mots et les lettres. Des conseils destinés à l'adulte qui accompagne l'enfant. Des exercices de difficulté progressive, pour un entraînement adapté. Une leçon claire, illustrée par de nombreux exemples. Un exercice corrigé pas à pas, pour montrer à l'enfant comment bien assimiler la leçon. Un exercice-bilan pour que l'enfant évalue lui-même son travail et mesure ses progrès.

Par Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin
Chez Hachette

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Auteur

Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin

Editeur

Hachette

Genre

Mathématiques

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Maths CM1 et CM2

Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin

Paru le 01/07/2026

80 pages

Hachette

8,50 €

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Scannez le code barre 9782017364306
9782017364306
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