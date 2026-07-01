Maths CM1 et CM2

Une pédagogie spécialement adaptée pour aider les élèves DYS et en difficultés d'apprentissage tout au long de l'année. Tout le programme en 34 leçons. Une mise en pages aménagée : une police de caractères adaptée, davantage d'espace entre les mots et les lettres. Des conseils destinés à l'adulte qui accompagne l'enfant. Des exercices de difficulté progressive, pour un entraînement adapté. Une leçon claire, illustrée par de nombreux exemples. Un exercice corrigé pas à pas, pour montrer à l'enfant comment bien assimiler la leçon. Un exercice-bilan pour que l'enfant évalue lui-même son travail et mesure ses progrès.