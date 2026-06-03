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#Polar

Un jour, tu paieras...

Pétronille Rostagnat

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"Demain, tu ne feras plus jamais trembler qui que ce soit. ". . Une lycéenne est retrouvée entre la vie et la mort en pleine forêt de Rambouillet. Qu'a-t-il pu lui arriver ? Pendant que la police mène l'enquête, Pauline Carel, jeune avocate pénaliste, est commise d'office pour défendre Mathieu dans une affaire de double homicide. Il n'a aucunement le profil du coupable. Pourtant, tout accuse ce brillant étudiant en médecine. Carriériste, ambitieuse et perfectionniste, Pauline y voit l'opportunité de se faire un nom. Mais, alors qu'elle se bat pour blanchir son client, certains épisodes de son passé menacent de resurgir... A propos de l'autrice Pétronille Rostagnat est une auteure française de romans policiers. En dix romans, elle s'est imposée comme l'une des voix incontournables du polar français. Récompensée par le Prix Cognac 2022 pour J'aurais aimé te tuer et par le Grand Prix Iris Noir Bruxelles 2023 pour Quand tu ouvriras les yeux, elle voit aujourd'hui plusieurs de ses titres en cours d'adaptation audiovisuelle. "Un thriller à tiroirs, qui joue avec nos nerfs pour notre plus grand plaisir". Marc Rauscher, Page des libraires

Par Pétronille Rostagnat
Chez HarperCollins France

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Auteur

Pétronille Rostagnat

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

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Un jour, tu paieras...

Pétronille Rostagnat

Paru le 03/06/2026

288 pages

HarperCollins France

8,40 €

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