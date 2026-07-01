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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Français CM1 et CM2

Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin

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Ce cahier, mis à jour selon les nouveaux programmes, conçu par une orthophoniste et des enseignants expérimentés, propose une pédagogie spécialement adaptée pour aider les élèves DYS et en difficultés d'apprentissage tout au long de l'année. Vous retrouverez tout le programme de français, avec : - 34 leçons claires et illustrées de nombreux exemples ; - une mise en pages aménagée (police de caractères ajustée et davantage d'espace entre les mots et les lettres) ; - un exercice corrigé pas à pas, ainsi que des exercices de difficulté progressive ; - des conseils destinés à l'adulte ; - un exercice-bilan pour que l'enfant évalue lui-même ses progrès.

Par Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin
Chez Hachette

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Auteur

Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin

Editeur

Hachette

Genre

Français

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Français CM1 et CM2

Pierre Brémont, Valérie Viron, Laure Voirin

Paru le 01/07/2026

80 pages

Hachette

8,50 €

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Scannez le code barre 9782017364290
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