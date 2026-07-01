Français CM1 et CM2

Ce cahier, mis à jour selon les nouveaux programmes, conçu par une orthophoniste et des enseignants expérimentés, propose une pédagogie spécialement adaptée pour aider les élèves DYS et en difficultés d'apprentissage tout au long de l'année. Vous retrouverez tout le programme de français, avec : - 34 leçons claires et illustrées de nombreux exemples ; - une mise en pages aménagée (police de caractères ajustée et davantage d'espace entre les mots et les lettres) ; - un exercice corrigé pas à pas, ainsi que des exercices de difficulté progressive ; - des conseils destinés à l'adulte ; - un exercice-bilan pour que l'enfant évalue lui-même ses progrès.