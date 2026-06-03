Prions en Eglise Junior N° 131, juillet-août 2026

Coordonné par la rédaction de Prions en Eglise, la revue Prions en Eglise Junior bénéficie de l'expertise liturgique et théologique de spécialistes tout en sachant parler à hauteur d'enfants, en s'appuyant sur la culture jeunesse de Bayard. Très apprécié par les catéchistes et animateurs d'éveil à la foi, Prions en Eglise Junior souhaite que les enfants puissent gouter à la saveur de la parole de Dieu et s'ouvrent au mystère de l'Eucharistie. Prions en Eglise Junior propose aux enfants dès 7 ans et à leur famille de : -Découvrir la parole de Dieu (textes de la messe du dimanche, accompagnés de jeux et des commentaires adaptés aux enfants). -Apprendre à prier. -Vivre en chrétien (des idées pour agir chaque jour). -Grandir dans la foi (des réponses aux questions des enfants). -Connaitre l'Eglise (ordinaire de la messe, explication de la liturgie). -Rencontrer des témoins (témoignages d'enfants, vie de saints...). Ce bimestriel accompagnera les enfants dans leur vie de prière à la messe mais aussi chez eux, et en famille.