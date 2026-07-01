Par
Anne christine Dray, Florence Fournier, Duthion delphine Roberjot, Corinne Denis, Bruno Bonnefous
Chez Hachette
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Economie d'entreprise
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DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoireRetrouver tous les articles sur BTS SAM 1re et 2e années par Anne christine Dray, Florence Fournier, Duthion delphine Roberjot, Corinne Denis, Bruno Bonnefous
Paru le 01/07/2026
416 pages
Hachette
18,90 €
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