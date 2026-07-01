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BTS SAM 1re et 2e années

Anne christine Dray, Florence Fournier, Duthion delphine Roberjot, Corinne Denis, Bruno Bonnefous

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Par Anne christine Dray, Florence Fournier, Duthion delphine Roberjot, Corinne Denis, Bruno Bonnefous
Chez Hachette

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Auteur

Anne christine Dray, Florence Fournier, Duthion delphine Roberjot, Corinne Denis, Bruno Bonnefous

Editeur

Hachette

Genre

Economie d'entreprise

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BTS SAM 1re et 2e années

Anne christine Dray, Florence Fournier, Duthion delphine Roberjot, Corinne Denis, Bruno Bonnefous

Paru le 01/07/2026

416 pages

Hachette

18,90 €

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