BTS SAM 1re et 2e années

Tout pour réviser et réussir votre BTS SAM ! Conforme aux nouveaux programmes, cet ouvrage a été conçu pour vous accompagner tout au long des deux années de BTS Support à l'Action Managériale : - Des cours complets dans toutes les matières, pour réviser et mémoriser l'essentiel - 150 schémas et des exemples, pour bien comprendre - Des exercices types, des études de cas, pour s'entraîner dans les conditions de l'examen - Les méthodes de la réussite : analyse de documents, étude de cas, synthèse, écriture personnelle... - Le descriptif détaillé des épreuves : définitions, durées, coefficients... - 100 QCM interactifs pour s'exercer Cet ouvrage rassemble : - Toutes les matières professionnelles du BTS SAM : Optimisation des processus administratifs, Gestion de projet, Collaboration à la gestion des ressources humaines - CEJM - Culture générale et expression - AnglaisEn plus ! Retrouvez 51 tutos vidéos pour mieux comprendre, sur notre chaîne Youtube "Objectif BTS Hachette" .